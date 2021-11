Verso il Sassuolo

18 nov 2021

Rossoblù al lavoro per preparare la gara contro il Sassuolo, “lunch match” della 13ª giornata del campionato di Serie A. Agli ordini di mister Mazzarri, la squadra è scesa in campo per svolgere prima un’attivazione tecnica; poi spazio alla tattica. Ultima parte della seduta dedicata ad una serie di partitelle a tema, in chiusura una partita giocata su campo ridotto.

Hanno lavorato in parte con il gruppo Luca Ceppitelli e Dalbert; proseguono il personalizzato Andrea Carboni e Damir Ceter.

Una nuova seduta di allenamento è programmata per domani mattina.