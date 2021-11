I Nazionali rossoblù

17 nov 2021

Si è conclusa la sessione internazionale che ha coinvolto dieci giocatori rossoblù, convocati nelle rispettive rappresentative.

Trasferta amara per l'Uruguay, battuto 3-0 a La Paz dalla Bolivia in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Diego Godin e Martin Caceres sono stati impiegati per 90', mentre Nahitan Nandez al 63' ha lasciato il posto a Brian Rodriguez. La Celeste resta con 16 punti in classifica e ha a disposizione altre quattro gare per cercare di staccare il pass a Qatar 2022, cominciando dall'impegno del 27 gennaio prossimo sul terreno del Paraguay.

Debutto nella Nazionale maggiore moldava per Iurie Iovu. Il giovane difensore rossoblù è subentrato nel finale della gara contro l'Austria a Klagenfurt, vinta 4-1 dai padroni di casa, ultimo incontro del gruppo F della zona europea per le qualificazioni Mondiali. Una bella soddisfazione per Iurie, pilastro della squadra Primavera guidata da Alessandro Agostini.

Adam Obert è stato schierato titolare nell'Under 21 slovacca, che è passata 2-0 sul campo della Lituania. Per Adam è la terza presenza nella massima rappresentativa giovanile del suo paese. Con questi 3 punti, la Slovacchia arriva a quota 9 e rilancia le sue quotazioni nel girone di qualificazione alla fase finale dei campionati europei di categoria, capitanato da Spagna e Russia con 15.