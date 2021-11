La ripresa degli allenamenti

16 nov 2021

La squadra ha ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù inizia la settimana di preparazione alla gara contro il Sassuolo, in programma domenica 21 al Mapei Stadium. La seduta di questo pomeriggio è iniziata con degli esercizi di mobilità, a seguire sessione di esercitazioni tecniche e dedicate al possesso palla. A chiudere l’allenamento una partitella giocata in spazi ridotti.

Ha svolto l’intera seduta con la squadra Razvan Marin, rientrato ad Asseminello dopo gli impegni con la Romania. Luca Ceppitelli e Dalbert hanno iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo. A parte Andrea Carboni e Damir Ceter.

Domani, mercoledì 17, è stata fissata una nuova seduta in programma al pomeriggio.