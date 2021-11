Domenica in campo

14 nov 2021

+ -

Domenica di lavoro per il Cagliari impegnato questa mattina al Centro sportivo di Assemini: sotto la pioggia, i rossoblù sono scesi in campo per svolgere una nuova seduta di allenamento. Dopo l’attivazione, con e senza palla, esercitazioni tecniche e una partita giocata a ranghi misti con la Primavera.

Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli, Damir Ceter e Dalbert. Ad Asseminello anche Andrea Carboni che, lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa di un'otite, è rimasto oggi a riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana di preparazione alla gara contro il Sassuolo.