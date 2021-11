I Nazionali rossoblù

13 nov 2021

È terminata la prima tornata di gare internazionali che ha visto protagonisti sei calciatori rossoblù: in campo gli uruguaiani Martin Caceres, Diego Godin e Nahitan Nandez; Razvan Marin con la Romania; Raoul Bellanova e Adam Obert, con le selezioni U21 rispettivamente di Italia e Slovacchia.

Nella notte allo stadio “Campeón del Siglo” di Montevideo l’Uruguay ha affrontato l’Argentina in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Nell’undici titolare i tre rossoblù Caceres, il capitano Godin e Nandez. Generosa la prova della Celeste, più volte vicina al gol, a inizio gara anche con lo stesso Nandez. La squadra del CT Oscar Washington Tabarez non è però riuscita a recuperare il gol segnato in apertura da Di Maria. L'Uruguay, 16 punti e quarto posto in classifica condiviso con Cile e Colombia, è atteso martedì sera dalla trasferta in Bolivia.

Sempre nell’ottica della corsa a Qatar 2022, Razvan Marin, cardine della sua Romania, è sceso in campo contro l’Islanda. A Bucarest è finita 0-0. Dopo questo risultato la situazione per i rumeni si complica: la Macedonia del Nord è ora avanti di un punto in classifica. Si decide tutto all’ultima giornata, lunedì 15: le gare Liechtenstein-Romania e Macedonia del Nord-Islanda designeranno la squadra che timbrerà il pass per gli spareggi.

Impegni di qualificazioni europee Under 21 per Raoul Bellanova e Adam Obert. Entrambi sono stati schierati per 90': Raoul ha dato il suo contributo alla vittoria azzurra (2-0) in Irlanda. Meno fortunato Adam, alla seconda presenza con l'Under 21 slovacca, battuta 3-0 a Mosca dalla Russia. Martedì 16 l'Under 21 azzurra tornerà in campo a Frosinone per un'amichevole contro la Romania, mentre la Slovacchia giocherà in Lituania un'altra partita di qualificazioni alla fase finale del torneo continentale.