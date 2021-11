12 nov 2021

Il Cagliari Calcio pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2020-2021, documento che consolida l’impegno sulla strada del sociale e della sostenibilità della società rossoblù.

In nome dei suoi valori fondanti quali rispetto, tolleranza e inclusione, che hanno ispirato il manifesto etico “Be As One” in quanto vera e propria dichiarazione di intenti e della filosofia del Club, il Cagliari Calcio sviluppa un progetto che rafforza quelli degli anni passati, e si unisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e ai temi di Agenda 2030.

Il Bilancio segue un periodo nel quale tutti hanno dovuto fronteggiare nuove sfide, ma l’impegno verso il territorio e la comunità non è mai venuto meno, sempre facendo leva sulla enorme forza dello sport come veicolo di valori e impulso alle iniziative promosse. Una perseveranza foriera di un ulteriore riconoscimento: il Cagliari è infatti secondo in Italia nella speciale classifica relativa alla “brand reputation”, secondo l’analisi di Zwan - azienda specializzata in corporate reputation - svolta attraverso l’algoritmo Reputation Rating.

Il Bilancio di Sostenibilità espone concetti chiave insiti nell’attività quotidiana del Club - rivolti alle persone e all’ambiente in cui viviamo – oltre ad approfondire struttura aziendale, target e sistemi di gestione. Al centro l’ampio e dettagliato focus su “Be As One”. “Essere una cosa sola” vuol dire lavorare uniti verso un obiettivo comune, seguendo una visione di calcio che coniughi la bellezza del gioco e dello sport con i concetti della sostenibilità nella sua accezione più ampia e integrale. "Love As One", contro ogni barriera e discriminazione nei confronti di qualsiasi categoria; "Think As One", per pensare ad una società e un mondo sempre più inclusivo; "Move As One", per l'attenzione ai temi della sostenibilità in senso lato.

Principi determinanti per sviluppare molteplici iniziative nel corso degli anni: tra le altre, l’unicum nel calcio italiano costituito dalla partecipazione attiva in occasione della "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia", con l’arcobaleno a impreziosire le maglie rossoblù e i luoghi del Club, oltre ai fondamentali incontri a tema dedicati ai ragazzi del Settore Giovanile con psicologi ed educatori della Società. E ancora: le due squadre dei “Casteddu4Special” iscritte ai campionati federali di calcio paralimpico; la Scuola di Tifo e la Curva Futura, primo settore di uno stadio italiano interamente dedicato ai piccoli sostenitori; la partnership con Legambiente nell’ambito dell’attenzione e dell’attività per ripulire aree cittadine e sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente; i progetti di mobilità sostenibile per promuovere insieme ai partner commerciali ed istituzionali un afflusso alternativo allo stadio, dai mezzi pubblici alla bicicletta, con un’area destinata al bike parking.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta un vero e proprio manifesto per il futuro che coinvolgerà tutte le aree del Club e l'espressione della chiara volontà di guardare all’interno della propria realtà per avere la possibilità di osservare tutto ciò che la circonda, con una visione proiettata in avanti.

Il documento è stato redatto con la collaborazione di BPSEC, gruppo di società specializzate in servizi evoluti e integrati per l'ambiente e la sicurezza, dedicati al settore pubblico e privato.