11 nov 2021

+ -

La squadra si allenata oggi al Centro sportivo di Assemini: per i ragazzi di mister Mazzarri doppia seduta di lavoro.

Al mattino i rossoblù si sono ritrovati prima in palestra: attivazione e lavori specifici sullo sviluppo della forza. Poi in campo spazio alle esercitazioni su 1 contro 1, 3 contro 3 e tecnica. Nel pomeriggio, sempre in campo, attivazione, esercizi dedicati al possesso palla e serie di partite a tema giocate su campo ridotto.

Hanno proseguito il lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Damir Ceter, Dalbert, Keita Baldé e Sebastian Walukiewicz.

Per domani, venerdì 12, lo staff ha fissato un nuovo allenamento al pomeriggio.