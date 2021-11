Buon compleanno, Gigi!

07 nov 2021

E sono 77. Meno della metà dei gol che ha messo a segno in campionato con la maglia del Cagliari (156), più del doppio delle reti che ha segnato in Nazionale (35 in 42 partite: record ancora imbattuto). Gigi Riva compie gli anni e per l’Isola è un avvenimento segnato in rosso nel calendario, da festeggiare come al solito: con un affetto discreto, mai invadente, ma non per questo meno profondo. Un amore che non ha bisogno di grandi esibizioni per venire spiegato, dimostrato; un sentimento sgorgato naturalmente, che segue il richiamo del sangue e la legge delle affinità elettive.

Gigi patrimonio nostro come il mare e la bandiera dei 4 Mori; esempio di fierezza, orgoglio, coraggio, in campo e fuori; passaporto di riconoscimento per i Sardi sparsi nel mondo. Ha segnato un’epoca, ha portato il Cagliari in alto dove non era mai arrivato. Insieme ai suoi compagni altrettanto straordinari ha contribuito a conquistare uno Scudetto storico, il primo per una squadra del Sud. Chi non l’ha mai visto giocare, non sa cosa si è perso. Il suo sinistro era un’arma illegale, potente e preciso. Non faceva prigionieri quando lo esplodeva, secco, nervoso, letale. I portieri non ci dormivano la notte, i difensori gli si aggrappavano per contenerne la forza vitale, lo strapotere fisico.