POST GARA 🎙️

07 nov 2021

Il portiere rossoblù Alessio Cragno, alla sua 150ª partita con il Cagliari, analizza quanto visto alla Unipol Domus nella gara contro l’Atalanta.

RIPARTIRE DALLE PRESTAZIONI

"Credo che l'unica gara sbagliata delle ultime sia stata quella di Firenze, per il resto le prestazioni ci sono state e bisogna continuare a lavorare. Dobbiamo guardare a noi stessi, limare le imperfezioni che ci condannano al primo errore: sono convinto che prove come quella odierna, con voglia di aiutarsi e superare insieme le difficoltà, usciremo da questo momento. Serve fiducia: oggi abbiamo tenuto testa a un grande avversario, purtroppo non è bastato".

RITORNO IN NAZIONALE

"Sono contento e orgoglioso di vestire la maglia azzurra. Fa piacere sentirsi apprezzati e ottenere la convocazione, anche se dispiace non poterla abbinare a soddisfazione con il club che ora purtroppo stanno mancando. Il ruolo di portiere è caratterizzante del calcio italiano per quanto fatto da tanti mostri sacri ad alto livello nel contesto internazionale. Confrontarsi con tutto ciò è molto stimolante".