06 nov 2021

+ -

Sono venti i rossoblù convocati da mister Mazzarri per la gara di stasera contro l’Atalanta: oltre allo squalificato Marin Caceres, out Damir Ceter, Dalbert, Keita Baldé e Sebastian Walukiewicz. Non sarà del match neppure Luca Ceppitelli, che non ha superato il problema alla schiena (lombalgia).