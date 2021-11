-2 all’Atalanta

04 nov 2021

+ -

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rossoblù alla sfida conto l’Atalanta (qui i biglietti): questo pomeriggio la squadra si è allenata ad Asseminello sotto lo sguardo del presidente Giulini, che ha assistito all’intera seduta di lavoro.

Sessione odierna al via con degli esercizi di attivazione con e senza palla. Focus sulla tattica, a seguire serie di partite a tema, a chiudere cross e tiri in porta. Hanno continuato a lavorare a parte Luca Ceppitelli, Damir Ceter, Dalbert e Sebastian Walukiewicz. Out Keita Baldé.

Domani, vigilia del match, i rossoblù ritorneranno in campo per un nuovo allenamento. Mister Mazzarri presenterà la gara ai media: l’appuntamento è alle ore 12, diretta streaming sul canale YouTube del Club.