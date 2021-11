Subito in campo

02 nov 2021

+ -

Testa bassa e lavoro, come dichiarato dal presidente Giulini nel post gara di ieri: i rossoblù si sono allenati oggi al centro sportivo di Assemini. È iniziata subito la preparazione al prossimo impegno di campionato: sabato 6 novembre all’Unipol Domus il Cagliari ospiterà l’Atalanta.

Seduta defaticante in palestra per i calciatori con più minutaggio nell’ultima partita; per gli altri attivazione tecnica e lavoro atletico, con esercizi su rapidità e cambi di direzione. Esercitazioni sul possesso palla e, per chiudere, una partitella giocata in spazi ristretti.

Hanno proseguito il personalizzato Damir Ceter, Dalbert e Sebastian Walukiewicz. A parte anche Luca Ceppitelli, bloccato da una lombalgia.

Out Keita Baldé: il calciatore si trova ricoverato presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità di Cagliari, diretta dal dottor Carlo Loris Pelagatti, per via di un ascesso retro tonsillare che richiede specifiche cure ospedaliere. Le sue condizioni vengono monitorate dallo staff medico del Club.

Domani pomeriggio, mercoledì 3 novembre, è stato programmato un nuovo allenamento: al termine la squadra inizierà il ritiro in vista della gara di sabato.