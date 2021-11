Buon compleanno, Damir!

02 nov 2021

Fisico poderoso, potenza e progressione: questo il biglietto da visita di Damir Ceter. Arrivato in Sardegna dalla Colombia nel gennaio 2018, dopo una prima parentesi in rossoblù, ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio italiano tra le fila dell’Olbia (35 presenze e 13 gol in stagione), poi nel Chievo Verona (26 gare e 2 reti) e quindi ancora da protagonista nel Pescara, dove la scorsa stagione ha totalizzato 29 gare e 5 reti. Quest'anno il ritorno al Cagliari per continuare la sua maturazione e dimostrare tutte le sue qualità anche nella massima serie.

Oggi Damir compie 24 anni: buon compleanno da parte di tutto il Cagliari Calcio!