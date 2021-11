POST GARA 🎙️

01 nov 2021

Il Presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky dopo la gara col Bologna. Queste le sue parole: “Sicuramente è un momento complicato, non mi aspettavo l'ultimo posto in classifica a questo punto del campionato; evidentemente durante la partita ci manca qualcosa, a volte un po' di concentrazione, a volte l'attaccamento alla maglia, oppure quel pizzico di serenità per poter gestire determinati palloni. Dobbiamo prendere atto della situazione con realismo, lavorare con tanta umiltà per andare in campo con più personalità, avere più palleggio per costruire più occasioni da gol e riuscire a controllare più a lungo la partita”.

LAVORARE DURAMENTE

“Il nostro mister gode della fiducia incondizionata, da quando c'è lui prendiamo meno tiri in porta e concediamo meno agli avversari. In molte occasioni il suo calcio si è visto, certamente lui stesso vorrebbe poter incidere di più. L'ultimo posto fa male, penso che questa squadra valga di più, ma dobbiamo dimostrarlo coi fatti, non a parole. Possiamo solo abbassare la testa, lavorare duramente per invertire questa tendenza, lo dobbiamo all'ambiente, a tutti i tifosi e a coloro che tengono da morire a questa maglia”.