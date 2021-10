-2 al Bologna

30 ott 2021

Antivigilia di Bologna-Cagliari ad Asseminello: la squadra è scesa in campo questo pomeriggio per svolgere una seduta di allenamento in preparazione della gara di lunedì sera (Stadio Dall’Ara, ore 20.45).

La sessione di lavoro odierna è iniziata con delle esercitazioni tecniche, quindi focus sulla tattica e possesso palla. In chiusura una partitella giocata su campo ridotto.

Domani, domenica 31, nuovo allenamento. A seguire mister Mazzarri presenterà la gara ai media: la conferenza verrà trasmessa sul canale YouTube del Club dalle ore 14.45. La squadra partirà alla volta di Bologna nel pomeriggio.