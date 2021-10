📊 - MATCH PREVIEW

30 ott 2021

+ -

Nuova trasferta per il Cagliari, di scena a Bologna. Un impegno difficile per i ragazzi di Walter Mazzarri, reduci da una sconfitta contro la Roma che però ha dato segnali confortanti: la squadra è viva e con un pizzico di concretezza e buona sorte in più avrebbe potuto strappare un risultato positivo. Giocando con questo spirito, i punti arriveranno. Sperando che il tecnico possa nel frattempo avere nuovamente a disposizione qualche elemento in più, per dare alternative ad un gruppo che comunque mercoledì ha dimostrato di avere qualità .

LA CHIAVE

Nel Bologna molti palloni passano attraverso i piedi del fantasista Soriano: è lui la chiave del gioco felsineo. Occhio ai giocatori rapidi e tecnici sulle fasce (Orsolini, Skov Olsen, Sansone) e attenzione poi a Barrow: al Cagliari ha fatto già male in passato e l'attaccante scuola Atalanta è in grande fiducia. Un Bologna dal carattere forte, capace di rimontare due gol al Milan in dieci. Al Cagliari il compito di arginarlo, facendo affidamento sulla voglia di fare risultato che in questo momento deve essere più forte di tutti i contrattempi incontrati lungo la strada.

QUI CAGLIARI

Da verificare le condizioni dei rossoblù costretti a saltare l’ultimo match. Tanto dirà l’allenamento di oggi, previsto nel pomeriggio.

L’AVVERSARIO

Mijahlovic recupera Soumaoro e Soriano dalla squalifica. In dubbio Arnautovic e Schouten. Indisponibili Bonifazi, Kingsley e Viola.

L’ARBITRO

Dirigerà Davide Massa di Imperia.

Il resto della squadra arbitrale: assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Gianpiero Miele di Nola. Addetti al VAR Massimiliano Irrati di Pistoia e Alessandro Costanzo di Orvieto.

I NUMERI

Razvan Marin e João Pedro sono gli unici due giocatori del Cagliari ad aver giocato da titolari tutte e 10 le gare dei sardi in questa Serie A.

Il secondo dei cinque gol segnati da Alberto Grassi in Serie A è arrivato contro il Bologna, nel marzo 2018 con la maglia della SPAL; il centrocampista dei sardi non va a referto nel massimo campionato da dicembre 2019 (37 presenze senza segnare).

João Pedro ha preso parte a 8 gol in questo campionato (6 gol e 2 assist): solo Ciro Immobile ha fatto meglio, con 10.

I TECNICI

10 i confronti in A tra Mazzarri e Mihajlovic: 4 vittorie del tecnico toscano, altrettanti pareggi e 2 successi del mister serbo.

DOVE SEGUIRLA

Bologna-Cagliari sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su DAZN e Sky SportÂ

#BolognaCagliari è anche sui canali ufficiali rossoblù: aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dallo stadio Dall'Ara su Facebook, Twitter e Instagram, oltre che sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per IOS e Android.Â