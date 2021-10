Un abbonamento, cinque gare

28 ott 2021

Cinque gare di campionato all’Unipol Domus da vivere tutti insieme: domani, venerdì 29 ottobre, a partire dalle ore 10, sarà possibile acquistare l’abbonamento per le prossime partite casalinghe contro Atalanta, match in programma il 6 novembre, Salernitana, Torino, Udinese e Bologna. Prezzi a partire da 70€ in Curva Nord e Sud online sul circuito TicketOne. I tifosi potranno comprare il proprio abbonamento anche per i Distinti e la Tribuna (qui tutti i dettagli).

L’ingesso all’Unipol Domus sarà possibile presentando il proprio green pass: si invita a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.