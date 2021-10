Lavoro atletico e partita

28 ott 2021

+ -

Inizia la preparazione alla gara contro il Bologna, posticipo dell’11ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 1° novembre allo "Stadio Dall’Ara" (ore 20.45).

Questa mattina ad Asseminello due i gruppi di lavoro: per i calciatori con più minutaggio nella gara di ieri, defaticante in palestra. Per gli altri: attivazione con e senza palla, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche. A chiudere, una partitella giocata su campo ridotto.

Nuovo allenamento fissato per domani, venerdì 29, al pomeriggio.