POST GARA 🎙️

28 ott 2021

Un gol da opportunista e una costante presenza da leader in campo non è bastata per raccogliere punti, ma Leonardo Pavoletti guarda più in là del risultato e commenta la sfida persa 2-1 in casa contro la Roma.

UN GRAN PECCATO

"Dispiace perdere così, avevamo fatto davvero tutto al meglio contro un grande avversario e nonostante avessimo molte assenze. Fa male, ma dobbiamo guardare avanti con la fiducia che arriva da queste prestazioni, scendendo in campo con questo piglio. Il fallo da rigore su di me? Il difensore mi ha scaraventato sull'altro e hanno fischiato fallo a me, non so perché in questi casi la squadra piccola venga sempre penalizzata”.

DUE GRANDI OCCASIONI

"Brucia non riuscire a segnare quando c'è l'opportunità, nella seconda ho trovato un grande portiere. Era la mia palla, col cross sul primo palo e il tuffo a colpire di testa. Purtroppo anche stavolta gli episodi non ci sorridono, ma abbattersi sarebbe sbagliato”.