📊 - MATCH PREVIEW

27 ott 2021

Il calendario non concede sconti al Cagliari: dopo la Fiorentina, ecco la Roma, una delle corazzate del torneo, guidata da uno dei tecnici più reputati al mondo, José Mourinho (oggi squalificato). Eppure i rossoblù non possono indugiare a guardare il nome degli avversari: la classifica è chiara, bisogna fare punti per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Firenze deve venire subito resettata, un incidente di percorso come possono capitare in una stagione; meglio guardare avanti, con uno spirito nuovo e più consapevole rispetto a quanto capitato domenica scorsa.

LA CHIAVE

Contrastare la Roma in modo efficace, puntando ad azzerare le sue fonti di gioco e a chiudere gli spazi per negare la profondità agli attaccanti giallorossi, letali nelle ripartenze: questi i primi input per la squadra di Mazzarri. Allo stesso tempo, riproporsi con un giro palla rapido, verticale, mirato a sorprendere la difesa romanista. Nemmeno a dirlo, fiducia e approccio positivo saranno altre armi cui dovrà fare ricorso un Cagliari chiamato ad alzare il proprio livello di autostima.

QUI CAGLIARI

Lunga la lista degli indisponibili per Walter Mazzarri: out Cáceres, Céter, Dalbert, Nández e Walukiewicz. Parzialmente in gruppo, nell'allenamento di ieri, Godin e Strootman.

L’AVVERSARIO

Mourinho ha annunciato la conferma della formazione schierata contro il Torino. Convocato Kumbulla, al seguito della comitiva giallorossa diversi elementi in prestito dalla Primavera.

L’ARBITRO

Dirigerà Ivano Pezzuto di Lecce: arbitrerà i rossoblù per la seconda volta dopo Parma-Cagliari dell’anno scorso.

Il resto della squadra arbitrale: assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Domenico Palermo di Bari. Quarto ufficiale Niccolò Baroni di Firenze. Addetti al VAR Piero Giacomelli di Trieste e Stefano Liberti di Pisa.

I NUMERI

Nelle ultime sei sfide di Serie A tra Cagliari e Roma sono stati segnati in media 4.3 gol, dopo che nelle precedenti sei le reti erano state in media 2 a gara.

L'ultima rete di Razvan Marin in Serie A è arrivata lo scorso aprile, proprio in casa contro la squadra giallorossa.

La Roma è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato: sette, ben quattro più del Cagliari.

I TECNICI

Nei tre confronti diretti tra i due allenatori, José Mourinho vanta una vittoria e due pareggi su Walter Mazzarri.

DOVE SEGUIRLA

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile per smart Tv, tablet e smartphone.

#CagliariRoma è anche sui canali ufficiali rossoblù: aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dall'Unipol Domus su Facebook, Twitter e Instagram, oltre che sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android.