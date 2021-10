Tecnica e partite

25 ott 2021

La squadra si è allenata al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: mercoledì sera all’Unipol Domus arriva la Roma.

Due i gruppi di lavoro: i calciatori che hanno totalizzato più minuti hanno svolto un lavoro di scarico. Per gli altri la seduta ha compreso un’attivazione in campo, esercitazioni tecniche e partitella. Si è allenato con la squadra Christian Oliva, parzialmente in gruppo Diego Godin.

Lavoro personalizzato per Damir Ceter, Sebastian Walukiewicz e Kevin Strootman, che deve smaltire un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. A riposo Martin Caceres, a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata ieri in gara e Nahitan Nandez, per un fastidio ai flessori della coscia destra. Terapie per Dalbert.

Domani pomeriggio, martedì 26 ottobre, è in programma un nuovo allenamento.