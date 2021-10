SALA STAMPA 🎙️

24 ott 2021

Il Cagliari esce battuto da Firenze. Mister Walter Mazzarri commenta così la gara: “In questo momento siamo fragili, quando arriva una serie di risultati negativi è naturale subire dei contraccolpi. Sembrava che domenica fossimo usciti dal condizionamento psicologico, ma oggi gli episodi non ci hanno aiutato: inizialmente stavamo giocando alla pari con la Fiorentina. Poi dopo quel rigore un po' strano è cambiata l'inerzia della gara, il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nell'intervallo avevo chiesto ai ragazzi di resettare quanto accaduto nel primo tempo e cercare di ripartire forte; ma ecco il terzo gol e a quel punto era difficile, anche per una squadra più tranquilla della nostra, reagire contro una Fiorentina così in fiducia, caricata anche dal suo pubblico”.

LAVORARE PER MIGLIORARE

“Al di là dei nostri errori, sappiamo di dover lavorare tanto. Dobbiamo giocare meglio la palla, non perderla in transizione. Ne eravamo coscienti anche prima, ancora di più dopo la gara di oggi. Non voglio rimpiangere gli assenti, ma è vero che pure oggi sono dovuto ricorrere a cambi forzati (Caceres, contusione alla caviglia; Nandez fastidio al flessore coscia sinistra).

LA FORZA DEL PUBBLICO

“Da domani faremo la conta dei giocatori disponibili per la partita di mercoledì contro la Roma. Spero di riuscire a trasmettere i concetti passati prima della gara con la Sampdoria: saremo avvantaggiati dal giocare davanti al nostro pubblico, spero che ci dia una forte mano così come era accaduto domenica scorsa. Dobbiamo stringere i denti, offrire tutti uniti una bella risposta caratteriale per superare il momento”.