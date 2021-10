Buon compleanno, Lyko!

22 ott 2021

+ -

Dal gennaio 2018 ha messo insieme 87 presenze con la maglia del Cagliari. Esterno mancino con licenza di far male sulla fascia sinistra, impiegato sia nella difesa a quattro che cinque, all’occorrenza anche centrale in una retroguardia a tre. Forza fisica e duttilità: Charalampos Lykogiannis la scorsa stagione è stato determinate con i suoi gol. Quattro, tutti pesanti: le due perle su punizione contro Crotone e Udinese; la rete ad aprire le mercature nel 3-2 ai danni della Roma; il gol capolavoro nella rovente sfida salvezza di Benevento. Il laterale greco si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista in squadra, ammirevole per impegno, dedizione e determinazione.

Oggi festeggia 28 anni: tanti auguri da tutto il Cagliari Calcio, Lyko!