SALA STAMPA 🎙️

21 ott 2021

Keita Baldé ha incontrato questo pomeriggio i media nella sala stampa dell’Unipol Domus. Tanti gli argomenti affrontati dal numero 9 rossoblù: le sensazioni durante queste prime settimane nell’Isola, l’intesa con i compagni, gli obiettivi personali e di squadra.

PERCHÉ CAGLIARI

“Sono contento della mia scelta: il Cagliari mi ha voluto fortemente. Sono arrivato con molta voglia e ho subito cercato di far bene per i miei compagni e tutto il popolo rossoblù. Non sono mai stato preoccupato, l’ultima vittoria ci ha aiutato per il morale e per la fiducia, continuiamo così”.

LAVORO E FIDUCIA

“Sto lavorando tanto, cerco di dare sempre il massimo e la condizione fisica migliora giorno dopo giorno. Mister Mazzarri ci sta dando input importanti, spiegandoci quanto sia determinante il lavoro, la coesione del gruppo e la sofferenza quando necessario”.

IL RUOLO

“Il Mister mi lascia molta libertà davanti: ovviamente è importante sudare per la squadra, pressare, fare legna e poi sfruttare le nostre qualità. In allenamento stiamo lavorando bene: abbiamo tantissime opzioni e remiamo tutti verso la stessa direzione”.

AMBIENTAMENTO IN CITTÀ

“Cagliari è una città bellissima, non la conoscevo. Si respira una bella aria, soprattutto da parte dei tifosi. Il Cagliari è molto seguito, c’è molto amore della gente nei confronti dei colori rossoblù e questo mi piace”.

LA PROSSIMA GARA

“Andiamo a Firenze per vincere rimanendo compatti e sul pezzo, come se il nostro campionato fosse appena iniziato. La Fiorentina è una bella squadra e anche loro vorranno fare risultato, ma noi siamo il Cagliari e dobbiamo essere sicuri dei nostri mezzi”.

