21 ott 2021

I ragazzi di mister Mazzarri sono scesi in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per svolgere una nuova seduta di allenamento in vista della trasferta di Firenze. La squadra ha iniziato la seduta con un’attivazione tecnica, poi focus tattico e una partita a ranghi misti giocata su campo ridotto.

Lavori personalizzati per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Terapie per Dalbert.

I rossoblù si alleneranno di nuovo domani, venerdì 22 ottobre, al pomeriggio.