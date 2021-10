20 ott 2021

Rossoblù al lavoro al Centro sportivo di Assemini per continuare a preparare la gara contro la Fiorentina in programma domenica: oggi la squadra è stata impegnata in una doppia seduta di allenamento. Al mattino, dopo l’attivazione in palestra, il gruppo ha svolto una sessione di test atletici. A seguire esercitazioni tecnico-tattiche.