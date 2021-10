Ripresa ad Asseminello

19 ott 2021

Archiviata la vittoria di domenica (qui gli highlights), è iniziata una nuova settimana di allenamenti del Cagliari, che questo pomeriggio ha cominciato la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina. Per i ragazzi di mister Mazzarri seduta odierna al via con un’attivazione a secco. A seguire serie di esercitazioni tecniche. Poi due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nell’ultimo match hanno svolto un lavoro defaticante. Per gli altri: partita a tema e in chiusura cross e tiri in porta.

A riposo oggi a Dalbert (le sue condizioni), personalizzato per Ceter e Walukiewicz.

Domani, mercoledì 20 ottobre, è in programma una doppia seduta.