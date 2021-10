POST GARA 🎙️

17 ott 2021

Charalampos Lykogiannis analizza la vittoria sulla Sampdoria e lo fa alla luce della solida, gagliarda prova di squadra, ma anche di una prestazione personale di alto livello soprattutto difensivamente.

TRE PUNTI PESANTI

"Fa piacere avere giocato una buona gara, per quanto riguarda me ma soprattutto il collettivo. Ciò che conta di più è la vittoria, ci serviva moltissimo per la classifica e per il morale, abbiamo lavorato tanto in questi giorni sfruttando la sosta per le Nazionali. Siamo entrati in campo con grande voglia e unità di intenti, ci prendiamo i punti, la dose di autostima e l'intenzione di continuare su questo sentiero per rilanciare davvero il nostro cammino".

IL LAVORO È FONDAMENTALE

"Il mister ci sta aiutando tanto a cambiare le cose sulle quali ancora non siamo perfetti. Personalmente sono a disposizione della squadra, gioco dove vuole l'allenatore secondo quelle che sono le mie caratteristiche, sia come quinto che nella difesa a quattro. La cosa più importante è mostrare tutti insieme l'atteggiamento della gara di oggi, al di là di chi abbiamo davanti".