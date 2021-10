POST GARA 🎙️

17 ott 2021

+ -

Prova consueta da leader, doppietta da bomber e numeri sempre più da primato tra i cannonieri della Serie A e in assoluto tra i brasiliani del calcio europeo ai massimi livelli. Soprattutto, una firma pesante sul 3-1 rossoblù alla Sampdoria, prima vittoria stagionale in campionato nella bolgia della Unipol Domus.

VITTORIA FONDAMENTALE

"Volevamo in maniera fortissima questa vittoria, ne avevamo enorme bisogno per la classifica e per il morale. Durante la sosta abbiamo lavorato tanto, anche se qualche compagno era fuori con le Nazionali, però c'era enorme rabbia e ci siamo caricati a vicenda per raggiungere l'obiettivo di oggi e rilanciarci per il futuro".

JOAO PEDRO DA RECORD

"Ho una grande voglia di fare la storia col Cagliari, sono felice delle mie prestazioni e dei gol, l'ho fortemente voluto in questi anni e adesso mi godo il momento puntando a fare sempre meglio con questi colori. Siamo un gruppo forte, che si sta costruendo e rafforzando, risultati come quello di oggi aiutano tanto e dobbiamo continuare così, dandoci forza e credendo sempre più nelle nostre qualità".