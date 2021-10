SALA STAMPA 🎙️

16 ott 2021

Si torna in campo dopo la pausa dedicata alle Nazionali, un tributo in termini di disponibilità dei giocatori che tutte le squadre di Serie A hanno dovuto versare. Il Cagliari più di tutti, come sottolinea il tecnico rossoblù Walter Mazzarri: “Sarri ha affermato che ormai i giocatori si allenano più con le Nazionali che con i Club: lui come impostazione di tecnico è simile a me, gli piace il campo, allenare i calciatori. Almeno però lui è partito da una base in estate, quando si subentra è più difficile. Noi siamo l'unica squadra che ha quattro nazionali sud americani rientrati a ventiquattr'ore dalla partita: fossero stati europei, li avrei avuti a disposizione da martedì o mercoledì. Questo è un dato di fatto. Vedrò gli uruguayani soltanto nell’allenamento di oggi e domani deciderò se e come impiegarli. In questi quindici giorni la squadra ha svolto un lavoro ottimo per intensità e applicazione. Purtroppo non ho potuto avere la rosa al completo, ma il calcio di oggi è strutturato così e bisogna accettarne le regole”.

IL REPARTO DIFENSIVO

“Per la difesa, Walukiewicz non sarà a disposizione, vedremo le condizioni di Caceres e Godin, Ceppitelli è rientrato e sta bene; Altare se ci sarà bisogno di chiamarlo in causa sono sicuro che farà il suo. Potrebbero anche esserci delle staffette a gara in corso nel reparto difensivo, i cinque cambi ci aiuteranno”.

LA SAMP

“La rosa della Sampdoria è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso, ha giocatori di grande valore, un bravo allenatore e ha saputo mettere tutti in difficoltà. Come tante partite di questo campionato sarà equilibrata e decisa da alcuni aspetti. Da noi mi aspetto di vedere miglioramenti nel palleggio: se facciamo la fase difensiva in un certo modo e in possesso di palla sviluppiamo certe caratteristiche, possiamo metterli in difficoltà”.

UN NUOVO CAMPIONATO

“Dopo la gara contro il Venezia, ho detto ai ragazzi di pensare come se il campionato fosse stato composto da 16 squadre e quindi da 32 partite. Noi abbiamo fatto la prima cogliendo un punto, qualcun altro ha vinto, dunque ora si trova due lunghezze avanti. Adesso testa alla Sampdoria, mettiamo in campo quello che abbiamo provato in settimana. Spero che il pubblico ci dia una mano: in questi giorni ho toccato con mano quanto ami la squadra. Sono convinto che con questo atteggiamento generale sia possibile cambiare rotta”.