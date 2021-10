Verso Cagliari-Samp

14 ott 2021

Mattinata di lavoro per il Cagliari in preparazione della gara di domenica contro la Sampdoria: agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, dopo la fase di attivazione, i calciatori sono stati impegnati in un lavoro tattico-situazionale. La seduta è terminata con una partita giocata a ranghi misti con i ragazzi dalla Primavera.

Luca Ceppitelli ha ricominciato ad allenarsi con la squadra. Dopo il defaticante di ieri, Raoul Bellanova, Keita Baldé e Razvan Marin hanno svolto regolarmente in gruppo la sessione di lavoro odierna. Personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz.

I rossoblù scenderanno in campo di nuovo domani mattina.