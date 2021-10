I Nazionali rossoblù

12 ott 2021

+ -

Si è una conclusa un’altra sessione di gare che ha visto impegnati i calciatori rossoblù con le proprie selezioni nazionali. In gran spolvero Razvan Marin, protagonista con la Romania; ritorno con gol nel suo Senegal per Keita Baldé. Raul Bellanova si conferma cardine dell’Under 21 azzurra. Intanto l’Uruguay di Caceres, Godin, Nandez e Pereiro aspetta di scendere in campo contro il Brasile.



La Romania di Razvan Marin rilancia le sue ambizioni in chiave qualificazione Mondiale. Fondamentale la vittoria contro l'Armenia a Bucarest (1-0): proprio dal piede del centrocampista rossoblù è partito il cross girato di testa in rete da Mitrita per il gol del successo rumeno. Poco dopo, lo stesso Marin è andato vicino al raddoppio con un gran tiro da fuori area, solo una prodezza del portiere armeno ha evitato il gol. Romania ora seconda nel girone con 13 punti.

Col doppio successo sulla Namibia (4-1 e 3-1), il Senegal ha vinto il proprio raggruppamento e prosegue il suo cammino di qualificazione a Qatar 2002. Nella vittoria casalinga di Thiés, c'è anche la firma di Keita Baldé: in campo ad inizio ripresa, l'attaccante del Cagliari ha siglato la quarta rete per la sua squadra a sette minuti dal termine. Keita è stato poi schierato titolare dal tecnico Aliou Cissé nel match di ritorno, giocando i primi 68 minuti.

Decima presenza per Raoul Bellanova nella Nazionale Under 21 che a Monza ha pareggiato 1-1 contro la Svezia in una gara valida per le qualificazioni alla fase finale dei campionati Europei di categoria. L'esterno rossoblù è rimasto in campo sino al novantesimo, sostituito poco prima dell'inizio del recupero. Gli Azzurrini rimangono al secondo posto del girone con 10 punti, staccati di 1 punto proprio dagli scandinavi. Venerdì 12 novembre è in programma la trasferta di Dublino contro l'Irlanda.

Nelle qualificazioni sud americane, dopo il pareggio casalingo contro la Colombia, l'Uruguay è stato battuto 3-0 all'Argentina al Monumental di Buenos Aires. Godin (alla presenza numero 150 in Nazionale) è stato schierato per tutti i 90' mentre Nandez dopo poco più di un'ora di gioco ha lasciato il posto a Torreira. La Celeste è terza in classifica con 16 punti insieme all'Ecuador, alle spalle di Brasile (28 punti) e Argentina (22). Il prossimo impegno delle qualificazioni vedrà la squadra di Oscar Washington Tabarez di scena venerdì sera a Manaus contro i brasiliani.