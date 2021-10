Il Collare d’Oro del CONI al Cagliari

12 ott 2021

Il Cagliari Calcio è stato premiato questa mattina all’Auditorium LaVerdi di Milano con il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La consegna, annunciata già a novembre con una lettera del presidente del CONI, Giovanni Malagò, indirizzata al presidente rossoblù, Tommaso Giulini, e al presidente onorario Luigi Riva (già insignito del prestigioso riconoscimento nel 2017) si è svolta alla presenza dello stesso Malagò e del Segretario Generale Carlo Mornati; con loro il Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, il Questore Giuseppe Petronzi e il Rettore della Bocconi, Gianmario Verona.

Il CONI ha così voluto premiare il Cagliari per “l’attività svolta e le benemerenze acquisite in un secolo di vita”, si legge nelle motivazioni. “Il Collare d’oro rappresenta la massima onorificenza sportiva istituita dal CONI per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dai nostri atleti ed anche i meriti sportivi di Società centenarie o di quei dirigenti sportivi che hanno dedicato una parte importante della loro vita al servizio dello sport”.

“Ci tengo ad esprimere la mia soddisfazione, quella del presidente onorario Luigi Riva e di tutta la società Cagliari Calcio, insieme alla forte gratitudine che rivolgiamo al CONI per questo prestigioso riconoscimento”, le parole di Tommaso Giulini. “Il Collare d’Oro al Merito Sportivo è traguardo importante del nostro sport ai più alti livelli, riceverlo è qualcosa di straordinario che ci onora e sprona a fare sempre meglio. Si tratta di un riconoscimento alla storia del Club, un giusto premio per quello che tantissime persone – dai presidenti ai calciatori passando per i tecnici e tutti coloro che vi hanno lavorato – hanno fatto in cento anni di esistenza di questi gloriosi colori. Da parte nostra vogliamo legittimare sempre più questo tipo di attestati, con l’impegno di lavorare ogni giorno per crescere all’interno del nostro movimento".