I Nazionali rossoblù

09 ott 2021

Si è conclusa la prima tornata di gare che ha visto i rossoblù impegnati con le rispettive selezioni nazionali: in campo Uruguay, Romania e Italia U21.

Pareggio a reti inviolate per la Celeste contro la Colombia, nella prima delle tre partite di qualificazione a Qatar 2022. Novanta minuti per Nahitan Nandez e Diego Godin, mentre Gaston Pereiro è entrato nella ripresa (77’). Uno 0-0 che conferma l’Uruguay tra le prime quattro in classifica, in attesa della prossima sfida dell’11 ottobre contro l’Argentina.

Sconfitta per 2-1 della Romania contro la Germania. Razvan Marin è stato schierato titolare dal CT Rădoi, che lo ha poi confermato fino alla fine del match. Romania in vantaggio al 9’, poi la rimonta dei tedeschi. Per i Tricolorii 10 punti e quarta piazza, dietro Armenia e Macedonia del Nord a 12 e Germania a 18. Decisivo il prossimo match di lunedì contro l’Armenia per continuare a sperare ancora nella qualificazione al mondiale.

L’Under 21 di Paolo Nicolato ha battuto 2-1 la Bosnia proseguendo a punteggio pieno il cammino di qualificazione all’Europeo 2023: martedì gli azzurrini affronteranno la Svezia a Monza. Buona la prestazione di Raoul Bellanova impiegato per tutti i novanta minuti.