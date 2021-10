Lavoro per reparti

07 ott 2021

Prosegue la preparazione dei rossoblù durante la sosta delle Nazionali: nel menù di oggi atletica e tattica. Questo pomeriggio la squadra si è inizialmente allenata in palestra, svolgendo una sessione dedicata allo sviluppo della forza. In campo la seduta è proseguita con delle esercitazioni tecniche, poi spazio alla tattica: lavori specifici per la difesa e per centrocampisti-attaccanti. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto.

Dall’infermeria: hanno continuato i lavori personalizzati Ceppitelli, Ceter, Dalbert, Farias e Walukiewicz.

Domani, venerdì 8, è in programma una doppia seduta.