06 ott 2021

+ -

Doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini. La giornata di lavoro dei rossoblù è cominciata oggi in palestra con degli esercizi dedicati allo sviluppo della forza. Agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, il gruppo si è trasferito poi in campo per svolgere delle esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla conclusione a rete. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione a secco, ancora tecnica e tattica; a seguire lavoro sul possesso palla ad alta intensità. Quindi focus su parte atletica e, in chiusura, una partitella a campo ridotto.

Hanno proseguito nel personalizzato Ceppitelli, Ceter, Dalbert, Farias e Walukiewicz.