Cagliari-Sampdoria, i biglietti

06 ott 2021

Da questo pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per Cagliari-Sampdoria, gara della 8ª giornata di Serie A, in programma all’Unipol Domus domenica 17 ottobre alle ore 12.30.

Vendita al via dalle ore 16: prezzi a partire da 15€, acquistando il proprio tagliando online sul circuito TicketOne (qui tutti i dettagli). Da lunedì 11 ottobre a disposizione anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 5€ sulle tariffe intere e ridotte. Attiva la promo rivolta ai tifosi Under 12 che potranno entrare in tutti i Settori dello stadio con 5€ (promozione valida sino ad esaurimento posti).

L’ingesso all’Unipol Domus sarà possibile – sono esentati dall’obbligo i minori di 12 anni – presentando il proprio green pass. I tifosi sono invitati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.