POST GARA 🎙️

01 ott 2021

+ -

C'è tanto amaro in bocca nelle parole di Keita Baldé dopo l'1-1 contro il Venezia. Non basta la sua rete per ritrovare il pieno sorriso, l'attaccante analizza la serata rivolgendo anche lo sguardo al futuro, dopo la sosta arriverà la Sampdoria.

CAGLIARI ARRABBIATO

"Siamo molto arrabbiati, ci tenevamo tanto a vincere perché era una gara di elevata importanza, davanti alla nostra gente in uno stadio pieno. Volevamo tre punti, per la classifica e per lavorare meglio nella sosta in vista della Sampdoria, incassare il pareggio allo scadere fa male ma non dobbiamo abbatterci e bisogna guardare avanti con la fiducia data dalle buone cose fatte oggi".

GRANDE RAMMARICO

"Abbiamo fatto una buona prova soprattutto nel primo tempo, nella ripresa loro sono saliti di tono cercando il pareggio e giocando a calcio con coraggio, noi ci siamo sacrificati e abbiamo anche cambiato modo di giocare nel corso della gara, con l'ingresso di Pavoletti. Nella seconda parte eravamo un po' stanchi, però non dobbiamo trovare alibi perché la vittoria era troppo importante. Stiamo lavorando duramente, davanti l'intesa con Joao e Pavo cresce, bisogna migliorare a livello collettivo per avere sempre più occasioni e qualità di gioco".

TESTA SUL LAVORO

"Dobbiamo essere positivi e guardare avanti, mettere la testa sul campo per crescere e riscattare questo risultato che non ci soddisfa. Anche oggi abbiamo creato e provato a fare il massimo, rifletteremo sugli errori e il tempo dovrà aiutarci a fare passi avanti".