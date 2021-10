Il Cagliari ed eToro insieme

30 set 2021

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare una nuova partnership con la piattaforma di investimento globale multi-asset eToro.

Fondato nel 2007, eToro è il principale social network di investimento al mondo con oltre 20 milioni di utenti registrati. La piattaforma offre ai clienti di tutta Italia non solo l’accesso ad un’ampia scelta di strumenti di investimento - dalle frazioni di azioni e ETF, alle materie prime e criptovalute - ma anche a varie opzioni di come investire. Gli utenti di eToro possono investire direttamente in autonomia, copiare un altro investitore o investire in uno degli smart-portfolio di eToro.

“Siamo felici di accogliere eToro tra i nostri partner” - afferma Mario Passetti, Direttore generale del Cagliari Calcio - “eToro è un player delle sponsorizzazioni sportive globali ad altissimo livello. Sono sicuro che avere un partner così esperto al nostro fianco sarà importante per il nostro Club e insieme porteremo l'educazione finanziaria più vicino alle persone”.

Emanuela Manor, Regional Manager Italia di eToro, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver stretto una partnership con il Cagliari Calcio per questa stagione sportiva". “Come piattaforma di investimento globale multi-asset, vogliamo aprire i mercati finanziari a tutti. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club per avvicinare i fan all'azione ed offrire un supporto per i loro investimenti”.

In qualità di partner del Cagliari Calcio, eToro otterrà un'esposizione globale attraverso un'ampia gamma di opportunità marketing tra cui l'esposizione del brand sui LED durante le partite, i fondali interviste, la biglietteria e diritti digitali.

Per maggiori dettagli: etoro.com/it.