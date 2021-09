Focus tattico

28 set 2021

Allenamento pomeridiano per i ragazzi di mister Walter Mazzarri che al Centro sportivo di Assemini proseguono la preparazione in vista della gara di venerdì all’Unipol Domus (i biglietti).

La seduta di oggi, iniziata con degli esercizi di attivazione prima a secco e poi con palla, è stata caratterizzata dalla tattica: movimenti e sviluppi in funzione della gara. A seguire una partitella, giocata su campo ridotto, e in chiusura dei lavori aerobici. Terapie per Ceter e Dalbert.

Domani, mercoledì 29, la squadra sarà impegnata in una doppia seduta.