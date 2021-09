In campo ad Asseminello

27 set 2021

I rossoblù si sono allenati oggi al Centro sportivo di Assemini: è iniziata subito la preparazione al match di venerdì sera, quando all’Unipol Domus il Cagliari ospiterà il Venezia (biglietti in vendita), nell'anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A.

Due i gruppi di lavoro: i calciatori che hanno collezionato più minutaggio in gara ieri hanno svolto degli esercizi defaticanti in palestra. Per gli altri la sessione è cominciata con un’attivazione tecnica, a seguire esercitazioni aerobiche e sul possesso palla. Per chiudere una partitella a campo ridotto.

Si è allenamento regolarmente Diego Farias, terapie per Damir Ceter. A riposo Dalbert: il laterale brasiliano nella giornata di oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra.

Martedì nuovo allenamento in programma al pomeriggio.