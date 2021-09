POST GARA 🎙️

26 set 2021

Razvan Marin guarda avanti e analizza la sconfitta contro il Napoli, al termine del quale domina l'amarezza per non avere ottenuto il risultato.

SFIDA ARDUA

"Il Napoli è una squadra fortissima, che sta facendo grandi cose nel calcio italiano, ed era complicato metterla in difficoltà uscendo con dei punti dallo stadio. Ci abbiamo provato, mettendo in pratica quanto preparato, non ci siamo riusciti e c'è grande dispiacere nel nostro gruppo. Continuiamo a lavorare, bisogna migliorare".

TESTA AL VENEZIA

"Dobbiamo stare uniti e guardare al futuro. Adesso insieme al mister, che finora ha avuto poco tempo per gli allenamenti sul campo, mettiamo nel mirino la sfida contro il Venezia che sarà molto importante. Vogliamo fare di più e ottenere di meglio, dando il massimo per questi colori".