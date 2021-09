SALA STAMPA 🎙️

26 set 2021

+ -

Un Cagliari compatto, di fronte alla squadra più in forma in campionato, che sin qui ha collezionato sei vittorie su sei. Questo il giudizio di Walter Mazzarri sulla partita del “Maradona” “Abbiamo fatto una buona prova difensiva, senza concedere nulla ad un Napoli che di solito costruisce sei-sette palle gol.. Siamo stati solidi, a differenza della gara con l'Empoli; abbiamo provato a contrattaccare, ci è mancata un pizzico di concretezza nelle ripartenze, ma non dimentichiamo che loro in difesa hanno campioni come Koulibaly, difficili da superare. Nella ripresa stavamo controllando per poi tentare l'assalto finale, ma abbiamo commesso una ingenuità e concesso il rigore del 2-0 che ci ha tagliato le gambe”.

IL CAGLIARI HA FATTO LA SUA PARTITA

“Abbiamo scelto di giocare stretti, tenere la linea a dieci metri dalla nostra area di rigore per non concedere spazi ad un giocatore come Osimhen e prendere palla e creare qualcosa. Il Napoli è stato superiore per palleggio e possesso palla, ma non ha costruito grandissime nitide occasioni. Abbiamo fatto la nostra partita, peccato aver perso la marcatura in occasione del primo gol”.

VERSO LA MIGLIORE CONDIZIONE

“I ragazzi stanno risentendo di quanto avvenuto nella stagione scorsa. Credo che venerdì sera contro il Venezia inizierà il nostro campionato: recuperando un po' di energie, possiamo giocarcela in altro modo. Dobbiamo trovare la migliore condizione, alcuni giocatori importanti sono rientrati da poco: sono sicuro che siamo sulla buona strada, mi auguro durante la sosta di lavorare per dare un gioco più brillante”.