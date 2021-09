I biglietti per Cagliari-Venezia

24 set 2021

Inizia la vendita dei biglietti per Cagliari-Venezia, anticipo della 7ª giornata di Serie A, in programma venerdì 1° ottobre all’Unipol Domus (ore 20.45). I tagliandi possono essere acquistati da oggi, venerdì 24 settembre, online sul circuito TicketOne: prezzi a partire da 15€ (qui la tabella prezzi).

Disponibili per i tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13; dalle 16 alle 20) e le ricevitorie autorizzate, con un sovrapprezzo di 5€ sulle tariffe intere e ridotte. Prezzo promozionale di 5€ in tutti i settori per gli Under 12.

Si ricorda che l’accesso all’Unipol Domus sarà possibile solo presentando il proprio green pass (le info su come ottenerlo). Il vincolo è da considerarsi per i maggiori di 12 anni. I tifosi sono inviatati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.