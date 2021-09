SALA STAMPA 🎙️

23 set 2021

Un passo indietro rispetto alla brillante prestazione di domenica all'Olimpico, i rossoblù escono sconfitti dal match dell'Unipol Domus con l'Empoli. Il tecnico Walter Mazzarri afferma: ”Non è facile spiegare la differenza tra le due prove. Bisogna dare grande merito all'Empoli, una squadra in forma, che gioca con grande spensieratezza e ha vinto la seconda partita in trasferta: sapevo che era un avversario difficilissimo, che non dà punti di riferimento. Forse a Roma abbiamo speso tante energie nervose, oggi l'abbiamo pagata”.

DISPIACERE PER I TIFOSI

“Siamo stati macchinosi, non eravamo certo gli stessi della gara contro la Lazio. Forse abbiamo sentito un po' la pressione di giocare in casa, mi dispiace per il pubblico che ci ha sostenuto con grande calore. La squadra era affranta, il che è un segnale positivo, dimostra il coinvolgimento dei ragazzi. Certo, non è facile giocare ogni tre giorni”.

ADESSO IL NAPOLI

“Domenica affrontiamo la squadra più in forma del campionato. Domani mi confronterò coi ragazzi, mi aspetto una prova almeno simile a quella offerta contro la Lazio. Ma è inutile parlare, adesso ci vogliono i fatti”.