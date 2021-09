Testa all’Empoli

20 set 2021

Subito in campo per preparare la prossima sfida: archiviata la buona prova dell’Olimpico (qui gli highlights del 2-2 contro la Lazio), il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Nel mirino dei rossoblù di mister Mazzarri c’è l’Empoli, gara della 5ª giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì 22 settembre all’Unipol Domus con inizio alle ore 20.45.

Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori maggiormente impegnati in gara ieri sera hanno svolto una seduta defaticante, per gli altri mobilità e attivazione tecnica; esercitazioni sul possesso palla e una partita a campo ridotto. Hanno svolto una parte dell’allenamento con la squadra Diego Godin e Kevin Strootman. Terapie per Damir Ceter.

Domani, martedì 21, mister Mazzarri presenterà ai media la gara: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club, a partire dalle 12.30. Una nuova sessione di allenamento è stata fissata per domani pomeriggio.