📊 - MATCH PREVIEW

17 set 2021

+ -

Il nuovo Cagliari del neo tecnico Walter Mazzarri debutta all’Olimpico di Roma contro la Lazio in uno dei posticipi domenicali. Un impegno complicato per i rossoblù che si trovano ad affrontare una delle squadre più forti del campionato ed una tradizione negli ultimi tempi negativa. Ma il Cagliari ha le armi per tornare dalla Capitale con un risultato favorevole.

LA CHIAVE

Per i rossoblù, il pericolo numero uno si chiama Ciro Immobile, centravanti letale sotto porta che del Cagliari è una vera bestia nera (10 gol finora). Il nuovo tecnico Sarri punta su gioco offensivo, alle spalle di Immobile giostrano i trequartisti che assicurano qualità in movimento: Pedro, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni. Disinnescare le fonti di gioco e colpire con gli uomini di corsa e classe di cui dispone Mazzarri, in primis João Pedro e il grande ex Keita, devono essere le prime mission per un Cagliari chiamato a lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto.

QUI CAGLIARI

Un punto in tre partite: ci si aspettava qualcosa di più da parte dei rossoblù, al netto delle varie attenuanti, tra cui le gravi assenze. A Mazzarri il compito di ridare fiducia e morale alla squadra.

Da Asseminello: parzialmente in gruppo Sebastian Walukiewicz; Diego Godin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman hanno proseguito il lavoro personalizzato.

L’AVVERSARIO

Dopo due vittorie iniziali, la Lazio è caduta a San Siro contro il Milan e in Europa League sul campo del Galatasaray, dove però Sarri ha attuato un ampio turnover. Chiara la voglia di riscatto della formazione biancoceleste.

L’ARBITRO

Dirigerà Davide Ghersini di Genova. L’anno scorso non ha mai arbitrato la squadra rossoblù, con la quale vanta un bilancio di una vittoria e un pareggio.

Il resto della squadra arbitrale: Marco Bresmes di Bergamo e Alessandro Lo Cicero di Brescia sono gli assistenti, quarto ufficiale Francesco Meraviglia di Pistoia. Addetti al VAR: Luca Banti di Livorno e Alessandro Costanzo di Orvieto.

I NUMERI

João Pedro è il giocatore che ha effettuato più tiri in questo campionato dopo Lorenzo Insigne: 13 conclusioni per il capitano rossoblù, 14 quelle scoccate da quello del Napoli.

L’attaccante brasiliano proprio contro la Lazio ha segnato il primo dei suoi 61 gol in Serie A, nel novembre 2014 all’Olimpico. Anche Martin Cáceres ha realizzato il suo primo gol in A sul campo della Lazio (2018).

Un grande ex della partita è Keita Baldé, che ha segnato 26 delle sue 38 reti in A con la maglia biancoceleste.

I TECNICI

Maurizio Sarri e Walter Mazzarri si sono affrontati due volte in Serie A: il tecnico laziale è in vantaggio nel bilancio dei confronti, 1 vittoria e 1 pareggio.

DOVE SEGUIRLA

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile per smart Tv, tablet e smartphone (scopri di più).

#LazioCagliari è anche sui canali ufficiali rossoblù: aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dallo Stadio Olimpico su Facebook, Twitter e Instagram, oltre che sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android.