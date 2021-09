-2 alla Lazio

17 set 2021

Antivigilia di Lazio-Cagliari, i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini: ad assistere alla seduta odierna il presidente Tommaso Giulini, presente a bordocampo.

La squadra, agli ordini di mister Mazzarri coadiuvato dal suo staff, ha iniziato con un’attivazione tecnica a torelli. Spazio quindi alle esercitazioni tattiche svolte in funzione del match: in chiusura prove di palle inattive. Parzialmente in gruppo Sebastian Walukiewicz; Diego Godin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman hanno proseguito il lavoro personalizzato.

Sabato la squadra si allenerà al mattino. Al termine della rifinitura mister Walter Mazzarri presenterà ai media la gara. Il Cagliari partirà nel pomeriggio alla volta di Roma.