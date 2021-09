Tecnica e tattica

16 set 2021

Il Cagliari è sceso in campo per una nuova seduta di allenamento in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio (le info per il Settore Ospiti). Agli ordini di mister Walter Mazzarri la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e un lavoro di tipo metabolico. La parte centrale è stata interamente dedicata a delle esercitazioni tecnico-tattiche. In chiusura serie di partitelle a campo ridotto.

Diego Godin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman e Sebastian Walukiewicz hanno continuato il lavoro personalizzato.

Venerdì è in programma una nuova sessione, fissata sempre al mattino.