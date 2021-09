I biglietti per Cagliari-Empoli

16 set 2021

Inizia la vendita dei biglietti per assistere a Cagliari-Empoli, gara della 5ª giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì 22 settembre all’Unipol Domus, con inizio alle ore 20.45.

I tagliandi potranno essere acquistati a partire da oggi, giovedì 16, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda (lunedì-sabato, ore 10-13 e 16-20), nelle ricevitorie autorizzate ed online sul circuito TicketOne. Prezzi a partire da 20€ per le Curve; previste riduzioni per gli abbonati alla stagione 2019/20 con voucher e una tariffa promozionale per gli Under 12. Tutti i dettagli nella sezione dedicata.

In occasione della “Settimana Europea sulla mobilità sostenibile”, il Cagliari Calcio - all’interno delle iniziative “MoveAsOne” - vuole sensibilizzare i suoi sostenitori all’uso di mezzi di trasporto a impatto zero: chi volessi recarsi allo stadio in bici o in monopattino elettrico avrà la possibilità di entrare gratuitamente in Curva Sud (scopri di più).

Si ricorda che l’accesso all’Unipol Domus è consentito solo presentando il proprio green pass (le info su come ottenerlo). Il vincolo è da considerarsi per i maggiori di 12 anni. Si invitano i tifosi a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.